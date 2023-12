الممثل الأمريكي جي كي سيمونز ينضم لفريق فيلم «Juror No. 2»

انضم الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار جي كي سيمونز إلى فريق عمل فيلم «Juror No. 2» الذي يجرى تصويره حاليا في أتلانتا ومن إخراج كلينت إيستوود، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود نيكولاس هولت وتوني كوليت بجانب كلا من جابرييل باسو، وزوي دويتش، وليزلي بيب، وكريس ميسينا، وكيفر ساذرلاند.

وتدور أحداث فيلم «Juror No. 2» الذي تولى جوناثان أبرامز كتابة السيناريو، حول رجل العائلة جاستن كيمب، ويقوم بدوره نيكولاس هولت، أثناء عمله كمحلف في محاكمة قتل رفيعة المستوى، يجد نفسه يعاني من معضلة أخلاقية خطيرة يمكن أن يستخدمها للتأثير على حكم هيئة المحلفين لإدانة القاتل الخطأ أو إطلاق سراحه، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Juror No. 2»

ومن المقرر أن يقوم الممثل جي كي سيمونز بدور أحد أعضاء هيئة المحلفين ضمن أحداث الفيلم، تلعب الممثلة الاسترالية توني كوليت دور المدعي العام، بينما يقوم الممثل الأمريكي الشاب جابرييل باسو بدور المتهم، ويلعب كريس ميسينا دور المحامي العام.

فاز سيمونز بجائزة الأوسكار عن دوره في دور أستاذ الموسيقى العنيد في فيلم الدراما الشهير «Whiplash» للمخرج داميان شازيل، وهي واحدة من الجوائز العديدة التي حصل عليها الممثل لهذا الدور، كما حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار عن عمله أمام نيكول كيدمان وخافيير بارديم في فيلم «Being the Ricardos» لعام 2021.

وبجانب فيلم «Juror No. 2»، يلعب سيمونز دور البطولة في فيلم You Can't Run« Forever»، وهو فيلم تشويق من إخراج زوجته ميشيل شوماخر، وسيظهر أيضًا في فيلم الحركة والإثارة «The Union» إلى جانب مارك والبيرج وهالي بيري.