بعد الهجوم عليه.. «Oppenheimer» في دور العرض باليابان 2024

تستعد دور العرض السينمائي في اليابان، لاستقبال فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، بعد ما امتنعت كبرى شركات التوزيع في اليابان عن عرض الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي الذي أسهم في اختراع أول قنبلة ذرية في العالم، التي جرى استخدمها في قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وقررت شركة «Bitters End» توزيع الفيلم في صالات السينما اليابانية في 2024، وأوضحت في بيان نشرته وسائل إعلام يابانية أنها اتخذت القرار بعد مناقشات مطولة، وفقا لما نشرته صحيفة «الجارديان».

وتابع البيان: «موضوع الفيلم له أهمية كبيرة ويحمل معنى خاصًا للشعب الياباني، لذلك قررنا إطلاقه في اليابان بعد مناقشات واعتبارات مختلفة».

«Oppenheimer» يواجه انتقادات من الجمهور الياباني بسبب الحملة الدعائية

الفيلم، الذي يبحث في المأزق الأخلاقي الذي يواجهه روبرت أوبنهايمر بشأن دوره الرئيسي في أول هجوم نووي في العالم في 6 أغسطس 1945، واجه عدة انتقادات منها أنه جرى تسويقه بطريقة تقلل من شأن القصف الذرّي على هيروشيما وناجازاكي.

ويرى البعض أن ربما كان النجاح التجاري لـ«Oppenheimer» عاملاً في قرار الموزع الياباني بالتراجع؛ وذلك بعد ما حقق أكثر من 950 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ طرحه في يوليو الماضي، كما عرض في عدد من الأسواق الآسيوية منها الصين وكوريا الجنوبية وحقق نجاحا كبيرا.