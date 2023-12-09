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محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة غدا بمصر الجديدة

كتب:

وائل فايز
02:58 م | السبت 09 ديسمبر 2023
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

يدلي اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،  بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري بشارع السباق بمصر الجديدة، في تمام الساعة 9:30 صباح غدٍ الأحد الموافق 10ديسمبر 2023.

جولة محافظ القاهرة 

كما يجري محافظ القاهرة جولة تفقدية لمحيط اللجان لمتابعة توافر التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع يبدأها من محيط لجنة مدرسة النصر سكول بشارع المسلة بالمطرية، ثم محيط لجنة الجامعة العمالية في طريق النصر مع عباس العقاد، تليها تفقد محيط لجنة مدرسة الأسمرات، ثم تفقد لجنة المعهد الفني الصناعي بشارع الصحافة بجوار مستشفى الجلاء.

المشاركة في الانتخابات 

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد  اللجان لاستقبال الناخبين وتجهيز كل المقرات وتوفير كل سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القاهرة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.