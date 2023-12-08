محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة على اللجان الانتخابية بنطاق عدد من الأحياء، لمتابعة جاهزية المقرات واللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تنطلق أيام 10-12 ديسمبر الجاري.

وأكد نائب المحافظ على متابعة أعمال النظافة بالشوارع المحيطة باللجان والصيانة داخل مقرات الانتخاب، ورفع كفاءة الشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

متابعة سير العمل

وأكد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، على متابعة سير العمل واستعداد مقرات اللجان، وتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع.

رفع كفاءة محيط اللجان

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد وجه نوابه ورؤساء الأحياء في وقت سابق بالقيام بجولات مستمرة لمتابعة اللجان ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسة وممارسة حقهم الدستوري.

نشر أسماء اللجان

ونشرت محافظة القاهرة، أسماء وعناوين اللجان بمختلف الأحياء، للتيسير على الناخبين في الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.