محافظة القاهرة تنشر معلومات عن عادل إمام بعد إطلاق اسمه على أحد الكباري

بعد رحيل الفنان سمير غانم تم إطلاق اسمه على أحد محاور القاهرة، ومؤخرا محافظة القاهرة تطلق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دارالمركبات، تكريما لاسم الفنان، وسط ترحيب نقابة المهن التمثيلية وعدد كبير من الفنانين بتكريم الزعيم بعد مسيرة فنية حافلة في السينما والمسرح والتليفزيون.

عادل إمام

نشرت محافظة القاهرة بعض المعلومات عن الفنان عادل إمام ومنها:

- ولد في 17 مايو 1940 بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

- حصل على درجة البكالوريس في الزراعة من جامعة القاهرة.

- اختيار عادل إمام عام 2000 سفير للنوايا الحسنة بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

إطلاق اسم عدد من الرموز على الكباري

جدير بالذكر، أن محافظة القاهرة أطلقت اسم عددا من شهداء الوطن ورموزه على بعض المشروعات الجاري تنفيذها تقديرا لدورهم في خدمة مصر بمختلف المجالات، ومنهم العميد إبراهيم الرفاعي حيث أطلق اسمه على كوبري العاشر سابقا بحي المعادي، والفريق محمد سعيد الماحي بإطلاق اسمه على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، والمستشار عبد المجيد محمود، وتم إطلاق اسمه على محور شمال شارع 9 بالمقطم.