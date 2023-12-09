تصدير 33 ألفا و692 طن بضائع متنوعة عبر ميناء دمياط البحري في 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، أكد فيه أن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 45 سفينة، مشيرا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة سجلت 33692 طنا، تشمل 3147 طن رمل، و500 طن علف بنجر، و7141 طن أسمنت معبأ، و6615 طن يوريا، و2200 طن مولاس، و1466 طن ملح، و12623 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38191 طنا، تشمل 9455 طن خردة، و10288 طن حديد، و1757 طن خشب زان، و8312 طن قمح، و6995 طن ذرة، و150 طن مولاس، و3691 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 1234 طن.

رصيد صومعة الحبوب

ووفق البيان، سجلت حركة الصادر من الحاويات 369 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 167 حاوية مكافئة، في حين سجل عدد الحاويات الترانزيت 3431 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126989 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 343640 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2537 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3219 شاحنة.