للمغتربين في الإسكندرية.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في الإسكندرية، حيث جرى تخصيص 36 لجنة تغطي المدينة الساحلية بالكامل للتسهيل على المغتربين في كل منطقة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية دون أي صعوبات وبسهولة ويسر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين في الإسكندرية بحسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية واعلنته محافظة الإسكندرية والمقدر عددها 36 لجنة.

أماكن لجان المغتربين في الجمرك ووسط الإسكندرية

- مبنى حي الجمرك التابع لديوان عام المحافظة

- المبنى الإداري بميناء الإسكندرية

- شركة كهرباء الهانوفيل

- محطة قطارات مصر

- مقر شركة الكهرباء

- مبنى سنترال المنشية

- المبنى الإداري بالموقف الجديد

- مدرسة الرائد الشهيد حسام السيد بهي الثانوية بنات

- مدرسة قرية الروضة الابتدائية

- مدرسة كيس القطن الإعدادية

أماكن لجان المغتربين في المنتزه وشرق الإسكندرية

- مدرسة العروة الوثقى الابتدائية

- مركز شباب السيوف 2

- إدارة الوكالة

- مرکز شباب خورشید

- مدرسة محور 1 كوبري الناموس

- معهد أزهري رجب

- محطة شركة الكهرباء

- مركز شباب سموحة

- محطة قطارات سيدي جابر

أماكن لجان المغتربين في العجمي والعامرية وغرب الإسكندرية

فيما تشهد لجان المغتربين خلال الانتخابات الرئاسية 2024 في العجمي والعامرية وغرب الإسكندرية أكبر عدد نظرا لنسبة المغتربين المقيمين بها كونها أقرب نقطة من بوابات الإسكندرية ويقطن بها الوافدين وتأتي الأماكن كالتالي:

- شركة جاسكو للبترول

- مبني إداري تابع لشركة البتروكيماويات

- مبنى التعاونيات التابع لهيئة الإسكان والتعمير

- مبنى هيئة البيئة

- مبنى حي العجمي التابع لديوان عام المحافظة

- مدرسة مسعود نصيب

- مركز شباب العامرية

- مركز شباب طبية

- مركز شباب عبد القادر

- مدرسة احمد السيد درويش الإعدادية

- المدرسة اليابانية الابتدائية

- مجلس مدينة برج العرب

- مدرسة القرية المركزية الثانوية العسكرية

- مركز شباب الناصرية القديمة

- مركز شباب قرية 1 بندر السكر

- مركز شباب قرية أحمد عرابي

- مركز شباب مصطفى إسماعيل