موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.. التفاصيل الكاملة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسط استعدادات مكثفة شملت تيسير العملية الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن توفير لجان للمغتربين في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

من المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات مركزية

وقال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إن القانون أعطى الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، لافتاً إلى أن لجان المغتربين تحظى بأعلى درجات الرقابة، إذ يشرف عليها القضاة، مؤكداً أن الهيئة ستشكل غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

برنامج انتخابي للسنوات الـ 6 المقبلة

وفي سياق متصل، شكلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مجموعة عمل لصياغة برنامج انتخابي للسنوات الـ6 المقبلة، عن كل التوجهات السياسية والأيدولوجية لضمان التشاركية والتوافق، موضحة أن فريق العمل التقى بمختلف مكونات المجتمع عبر تنظيم زيارات ولقاءات.

اشتملت اللقاءات على 15 نقابة مهنية وعمالية و23 حزبًا سياسيًا و10 شخصيات عامة و8 هيئات قومية ودينية و6 زيارات لمناطق حدودية، وأعلنت التنسيقية، إطلاق البرنامج تحت شعار «التنمية والديمقراطية والسلام».

الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحة أنها تشمل 411 لجنة عامة، و45 لجنة وافدين في 961 لجنة فرعية، مؤكدة على التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد أيمن موسى، مدير المديرية، في بيان سابق له، على انعقاد غرفة العمليات بصفة مستمرة، مشدداً على تواجد مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات، وجميع القيادات والمعلمين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.