وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل التعاون في مجال حفظ وحماية التراث

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بوزير الثقافة والشباب الإماراتي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop28، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وزيرة الثقافة تلتقي بنظيرها الاماراتي

وأكد الوزير أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجالات حفظ وحماية التراث، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية.

وشدد الطرفان على أهمية دعم انطلاق مجموعة «أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة»، لتكون بمثابة نموذج يحتذى به في مختلف المجالات الهادفة، لمواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية، من أجل مستقبل مستدام، قائم على التنوع والشمول .

كما تطرق الحديث إلى أهمية صياغة حلول هادفة للتحديات التي تواجه مختلف مجالات الثقافة والإبداع، ودور مصر والإمارات في دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية، من خلال تعزيز نظام ثقافي وإبداعي قوي، يزيد الوعي بالمخاطر التي تواجه كوكبنا.