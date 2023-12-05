وزيرة الثقافة تصل عزاء أشرف عبد الغفور

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، المقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة ايمان العاصي، والفنان عمر السعيد، والفنان محمد ابو داوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، إدوارد، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.

وفاة أشرف عبدالغفور

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، الأحد الماضي عن عمر ناهز 81 عاما؛ إثر تعرضه لحادث سير في الشيخ زايد.