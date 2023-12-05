رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

وزيرة الثقافة تصل عزاء أشرف عبد الغفور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
07:30 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، المقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة ايمان العاصي، والفنان عمر السعيد، والفنان محمد ابو داوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، إدوارد، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.

وفاة أشرف عبدالغفور 

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، الأحد الماضي عن عمر ناهز 81 عاما؛ إثر تعرضه لحادث سير في الشيخ زايد. 

اقرأ المزيد:

أشرف زكي وروجينا وإيمان العاصي أول حضور عزاء أشرف عبد الغفور

كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي يصلان عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

إنهاء الاستعدادات لاستقبال المعزين في الفنان أشرف عبد الغفور

ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تصلان عزاء أشرف عبد الغفور
بقلم أحمد عبد الرحمن