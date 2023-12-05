وزيرة الثقافة ونقيب المهن التمثيلية يصلان لحضور جنازة ناهد فريد شوقي
كتب:
أحمد عبد الرحمن
03:03 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
جنازة ناهد فريد شوقي
حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي المقامة حاليا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
ناهد فريد شوقي
وجاء في مقدمة الحضور، الفنانة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنانين أحمد داش، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومي نور الشريف، وعمرو محمود ياسين، وبشرى، وألفت عمر.
وفاة ناهد فريد شوقي
ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عامًا.