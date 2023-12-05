وزيرة الثقافة ونقيب المهن التمثيلية يصلان لحضور جنازة ناهد فريد شوقي

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي المقامة حاليا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ناهد فريد شوقي

وجاء في مقدمة الحضور، الفنانة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنانين أحمد داش، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومي نور الشريف، وعمرو محمود ياسين، وبشرى، وألفت عمر.

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عامًا.