113 لجنة انتخابية في مدارس مطروح جاهزة لاستقبال المواطنين غدا

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في جولة ميدانية، مقار اللجان الانتخابية في مدارس مدينة مرسى مطروح، لمتابعة اللمسات النهائية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر لها غدا الأحد على مستوى الجمهورية والتي تستمر لمدة 3 أيام.

113 لجنة انتخابية بمدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن عدد اللجان الانتخابية بمدارس مطروح 133 لجنة، وجميعها على أتم استعداد لانطلاق انتخابات الرئاسة وهو العرس الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا، وجرى إمداد تلك المدارس بكافة سبل دعم اللوجيستي والإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ متميز لجميع الناخبين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتجهيز اللجان الواقعة داخل المدارس.

السماح للمعلمين والطلاب الذهاب للتصويت في الانتخابات

وأضاف أنه جرى توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالسماح والتيسير لكافة المعلمين والإداريين للتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما أكد وكيل تعليم محافظة مطروح على مديري المدارس بالسماح أيضا للطلاب الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الذهاب إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، رفقة مشرفين من المدرسة، ضماناً للمشاركة الإيجابية الفعالة والظهور بالشكل اللائق والمشرف للمنظومة التعليمية.