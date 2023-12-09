خبراء وسياسيون: المشاركة الفعالة في الانتخابات تتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر

أكد عدد من السياسيين والكتاب والمفكرين، أن الانتخابات الرئاسية ركن أساسي في تطوير الحياة السياسية، مشيرين إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

وقال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: «المادة 87 تشير إلى إن الانتخابات حق واجب، هي فعلا حق واجب مش للمواطن بس، هي حق وواجب على المواطن أيضا تجاه دولته الوطنية، هننزل عشان نساند دولتنا، انزل واختار أي مرشح أنت عايزة».

بدوره قال باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار: «سنشارك لكي نبني مستقبلا جديدا ويرى العالم أن كل المصريين يدعمون المنصب الأرفع في هذا البلد».

وأضاف سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لازم خلال 3 أيام نمارس حقنا الطبيعي في المشاركة في إدارة الشأن العام، وفي اختيار رئيس جديد يعبر بالدولة المصرية من هذه التحديات».