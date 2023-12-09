فعاليات توعوية بجامعة الأقصر لتوعية الطلاب بالتصويت في انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم، ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

تأكيد وترسيخ وعي الطلاب

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة نظمت عددا كبيرا من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعى؛ من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي، بأن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية التزام وواجب وطني.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين:« أدعوا جميع أسرة الجامعة طلاباً وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار مسيرة الإنجازات وتحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة».