انطلاق 40 رحلة بالون طائر تقل 800 سائح في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 40 رحلة بالون طائر تقل 800 راكب من مختلف الجنسيات، بحسب أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

قرب احتفالات الكريسماس

وأوضح الطيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رحلات البالون الطائر، تشهد رواجا سياحيا تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية، إذ يقبل السائحون من مختلف دول العالم لقضاء أجواء شتوية مميزة.

ضمن سياحة المغامرات

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون مصنف ضمن سياحة المغامرات، والتي يعشقها السائحون لما تشبعه فيهم من روح المغامرة والإثارة والتشويق، لأنه يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة.

أولى الرحلات

وتابع: تقلع رحلات البالون يوميا من المطار المخصص لها، من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا، وتهبط آخرها في تمام الساعة السابعة والنصف، قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

19 شركة بالون

واستطرد قائلا: تشهد سياحة البالون ازدهارا خلال الفترة الحالية، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في البالون إلى 19 شركة سياحية يعمل فيها أكثر من ألفي شخص من شباب الأقصر.