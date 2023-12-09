للمغتربين في الأقصر.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

أعلن محسن الشامي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسؤول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أن لجان المغتربين خلال الانتخابات الرئاسية التي تبدا غداً الأحد وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، عددها 4 لجان.

للمغتربين في الأقصر.. أماكن وعناوين لجان التصويت في الانتخابات

وأوضح «الشامي» أن اللجان الأربعة هي لجنة قسم الأقصر ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة وافدين مركز طيبة مقرها مدرسة المتفوقين، أما لجنة وافدين مركز اسنا مقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت مقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

انتهاء الاستعدادات لانتخابات الرئاسة في الأقصر

وكانت محافظة الأقصر أنهت استعداداتها لاستقبال انتخابات الرئاسة 2024، بتجهيز كافة المقار الانتخابية وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم والتطهير وتجهيز القاعات والمكاتب والاستراحات وغرف المصبعات لوضع الصناديق الانتخابية فيها مع إحكام السيطرة على، وتعقد محافظة الأقصر بدءا من اليوم غرفة عمليات على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

أعداد الناخبين في محافظة الأقصر

وتبلغ الكتلة التصويتية للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الأقصر، 886 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت، في 6 لجان عامة موزعة على 179 لجنة فرعية على مستوى 7 مراكز على مستوى المحافظة.