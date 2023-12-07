أمين «حماة الوطن» من الساحة الرضوانية: أهالي الأقصر يؤيدون الرئيس السيسي

احتضن رحاب الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر المؤتمر الجماهيري الحاشد الكبير الذي أقامه حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والشيخ زين العابدين أحمد رضوان والعمدة علاء راجح أمين الحزب في الأقصر ونيافة الأنبا أرمانيوس راعي كنيسة العذراء بالأقصر، والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب، وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والنائب أحمد إدريس، والنائب مصطفى بكري، وعدد من رؤساء الأمانات النوعية بالمركزية.

استهل اللواء طارق نصير بتحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، كما وجه التحية للشيخ زين العابدين أحمد رضوان، شيخ الطريقة الرضوانية بالأقصر، على هذا الحشد الغفير من أبناء صعيد مصر البارين.

وقال: أتشرف أن أكن معكم اليوم، ولم يتبق علي الصمت الانتخابي إلى ساعات قليلة وعندما يختتم حزب حماة الوطن بمدينة الأقصر مؤتمراته الجماهيرية، فهذا تأكيدا على ما يحمله الحزب تجاه أهالي مدينة الأقصر، الذين هم أهل الأصالة والعراقة.

حزب حماة الوطن

وأضاف أن حزب حماة الوطن، عندما أعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كأول حزب سياسي كان عن اقتناع تام بما قدمه لمصر، كأحد أبنائها المخلصين الأوفياء الذي ضحى من أجلها عندما حاول البعض اختطاف الوطن تحمل المسؤولية شامخا كأحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء للوطن.

وأكد على إن لم تكن الأقصر ببعيدة عن فكر التنمية والتطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لما تحمله من تاريخ وعراقة تمتد إلى آلاف السنين وأن أبناء الأقصر يستحقون الكثير والكثير لأنهم يحملون في جيناتهم الأصالة والعراقة في تاريخ مصر القديم فخلال الـ10 أعوام الماضية، ارتدت الأقصر ثوب التطوير، بعد تنفيذ عدة مشروعات بالمليارات غيرت شكل المحافظة، وجعلتها درة المحافظات السياحية، حيث نجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير شكل محافظة الأقصر للأفضل من خلال عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، في قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطى عشرات المليارات، وأصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد.

الانتخابات الرئاسية

ووجه اللواء طارق نصير كلماته لأبناء الأقصر قائلا: أخاطب فيكم كل الوطنية وأخاطب فيكم كل حب لمصر وأخاطب فيكم الكرامة والعزة والأصالة فليكن يوم الانتخاب يوما للوفاة ورد الجميللانتخاب مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولتكن رسالتنا أننا خلف مرشحنا من أجل حماية أوطاننا والحفاظ على ما تحقق من تقدم وازدهار.

وأوضح العمدة علاء راجح امين عام الحزب بمحافظة الاقصران الرئيس السيسى حقق لمصر الكثير من الإنجازات التي لم تتحقق منذ عشرات السنوات وان المشروعات التنموية المنتشرة في كل ربوع مصرعامة والصعيد خاصة خير دليل على ذلك

ودعا الشعب الأقصري كله للخروج في الانتخابات الرئاسية القادمة لناكد للعالم ان اختيارنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان عن قناعه واستكمال لم تحقق من بناء وتنمية

فيما قال الدكتور عمرو سليمان إن الرئيس السيسي قدم حياته فداء للوطن ويكفي أنه أنقذ مصر من الإرهاب الأسود وأنشئ جيشا قويا قادرا على حماية أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الصعيد لم يكن ببعيد عن مسار التنمية فشيد الرئيس السيسي على مدارحكمة العديد من المشروعات التنموية وكان صعيد مصر له نصيب كبير في قطار هذه التنمية التي غيرت وجه القرى والحضر.

وطالب الدكتور عمرو سليمان أهالي صعيد مصر تكثيف الحضور للإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء مصر الحديثة.

فيما عبر الشيخ زين العابدين أحمد رضوان أن هذه الساحة المباركة تساهم منذ مئات السنين في العمل الخيري الذي يصب في مصلحة الوطن وفض المنازعات بين المواطنين مساهمة من الطريقة الرضوانية بجزء يسير في بناء الوطن

ودعا الشيخ زين العابدين أهالي الأقصر بصفة عامة واتباع الطريقة الرضوانية بصفة خاصة إلى دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما تحقق من مسيرة التقدم والأمن والأمان للبلاد.