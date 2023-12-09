«الشعب الديمقراطي»: الهيئة الوطنية لها دور كبير في إدارة المشهد الانتخابي

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورا كبيرا في تنفيذ العملية الانتخابية في ظل الحيادية المتبعة تجاه كل المرشحين، لافتا إلى أن الدولة المصرية بدأت الصمت الانتخابي منذ أمس وينتهي اليوم لينطلق غدا ماراثون الانتخابات الرئاسية.

الدولة المصرية قوية وقادرة ومستقرة

وأوضح «فؤاد» في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتخابات التي انطلقت في خارج مصر شهدت إقبالا كبيرا يبشر بأن نسبة المشاركة في مصر ستكون مرتفعة للغاية، مؤكدا أن الانتخابات جرت في الخارج على ثلاثة أيام في 121 دولة و137 سفارة وقنصلية، وأشار إلى أن المشهد الانتخابي المصري يوجه رسالة للعالم بأن الدولة المصرية قوية وقادرة ومستقرة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على مختلف قطاعات التنمية.

نجاح مشهد الانتخابات ينعكس على قطاع السياحة

وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن نجاح مشهد الانتخابات ينعكس على قطاع السياحة لأن السائح يتأكد أن هذا البلد مستقر وينعم بالأمن والأمان وشعبه ديمقراطي ويتمتع بالإيجابية، مشيرا إلى أن نجاح المشهد الانتخابي هو ثمرة تعاون الدولة والحكومة والشعب من أجل الوطن.