تجديد جواز السفر «أون لاين».. 8 خطوات سريعة

يعد جواز السفر المصري من أبرز المستندات التي يحرص المواطنون على استخراجها، وتحديدا المسافرون باستمرار، سواء كان ذلك بغرض الهجرة الدائمة أو السفر لأيام قليلة لإنهاء بعض الأعمال والعودة مرة أخرى، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بتجديد جواز السفر، ومعرفة الإجراءات والأوراق المطلوبة وتكلفة تجديده، والطرق التي يمكن استخراجه من خلالها بسهولة.

كم سعر تجديد جواز السفر في مصر؟

حددت وزارة الداخلية في قرار سابق لها تم نشره في الجريدة الرسمية بتعديل رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، والذي تم تحديد سعر استخراج جواز السفر العادي ليقدر بـ505 جنيها، أما بالنسبة لتكلفة استخراج وتجديد جواز السفر المستعجل تكون مقابل 755 جنيها، ليتم استخراجه من مصلحة الجوازات التابع لها المواطن وفق محل إقامته.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج وتجديد جواز السفر «أون لاين» عبر موقع الإدارة العامة للجوازات التابع لوزارة الداخلية، وجاءت خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا، كالتالي:

- يقوم الراغب في الحصول على الخدمة إلكترونيا بالدخول لموقع الإدارة العامة للجوازات بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل أو بالدخول إليها مباشرة من هنــــــــــــا.

- إذا كان المواطن لديه حساب على موقع الإدارة العامة للجوزات يقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب يقوم بإنشاء حساب جديد.

- وبعدها يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة من المواطن الراغب في الحصول على الخدمة إلكترونيا.

- يقوم المواطن بتسجيل الرقم القومي الخاص به، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية.

- وبعدها يتم إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6 في الخانة المخصصة لذلك.

- وإذا كان مقدم الطلب من الذكور لابد من إرفاق الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من الخدمة.

- وفي حالة إذا كان اسم الزوج لم يكن مثبت في جواز السفر، يتم إرفاق صورة من وثيقة الزواج.

- ثم يتم دفع تكلفة جواز السفر إلكترونيًا عبر البطاقة البنكية، ثم يتم تحديد موعد استلامه.

أوراق تجديد جواز السفر

- تقديم البطاقة الشخصية على أن تكون سارية، أو تكون في فترة المهلة لمدة 3 أشهر.

- تقديم شهادة الميلاد المميكنة للأفراد الذين يقل سنهم عن 15 عاما.

- إرفاق عدد 4 صور شخصية تكون حديثة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- شهادة تحدد موقف الذكور من الجيش.

- شهادة المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت في البطاقة الشخصية.

خطوات تجديد جواز السفر المصري مستعجل

- يقوم الراغب في تجديد جواز السفر بالتوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة الخاص به.

- يتم سحب النموذج الخاص بتجديد جواز السفر مع ملء البيانات الموجودة به.

- ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص حتى يقوم بمراجعتها.

- وبعدها يتم استلام الإيصال والانتظار لاستلام الجواز السفر المستعجل.

ضوابط تجديد جواز سفر للمصريين في الخارج

وحددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعض الخطوات والضوابط الخاصة بالسفر والتي تتمثل في الآتي:

- تصل المدة التي يتم إصدار جواز السفر الجديد لتتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

- يتم استخراج جواز السفر بمعرفة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة عبر السفارة.

- كما يمكن أن يتم تجديد جواز السفر خلال فترة تواجد المواطنين في مصر والتي تستغرق إجراءات 21 يوما فقط.

- كما يمكن أن يتم إصدار وثيقة جواز سفر تكون مؤقتة وصالحة لمدة 3 أشهر.

وبذلك يمكن للمواطنين الراغبين في تجديد الجواز إجراء تلك الخدمة بعدة طرق مختلفة، سواء كانت إلكترونيا أو من خلال الإدارة العامة لمصلحة الجوازات.