طريقة تجديد جواز السفر السوري 2023 إلكترونيا.. اعرف الشروط

كشف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السوريين عن طريقة تجديد جواز السفر السوري 2023 إلكترونيا للمواطنين، وفق بعض الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» طريقة تجديد جواز السفر السوري 2023 والأوراق المطلوبة وفق وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في السطور التالية:

طريقة تجديد جواز السفر السوري 2023

وحتى تتمكن من تجديد جواز السفر السوري، يجب على المواطنين اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع الجوازات الرسمي والإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين السوريين ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

الضغط على أيقونة «حجز موعد».

اكتب رمز التحقق في المكان المخصص.

قم بادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة ويجب أن تتأكد من دقتها وصحتها.

اختيار الموعد والتاريخ المناسب لاستلام جواز السفر من الوزارة.

قم بحفظ الباركود لأنك ستحتاجه فيما بعد.

إدخال كل الملفات والمستندات المطلوبة.

أخيرا الضغط على أيقونة «تسجيل».

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر خارج سوريا

وحتى تتمكن من تجديد جواز السفر للمواطنين خارج سوريا لا بد من توفير المستندات الآتية:

إذا كان المتقدم أقل من السن القانوني فعليه تقديم ما يفيد موافقة ولي الأمر على استخراج جواز السفر.

تقديم أوراق من الجهة التي يعمل بها.

تقديم وثيقة التجنيد.

صورة شخصية بشرط أن تكون حديثة.

تقديم صورة أصلية من إثبات الشخصية.

صورة من جواز السفر المنتهي.

وبحسب الوزارة فإنّ قيمة الرسوم لاستخراج جواز سفر عادي تقدر بنحو 300 دولار، بينما جواز السفر المستعجل تكون قيمة رسوم استخراجه نحو 800 دولار.