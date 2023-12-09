للمغتربين في البحر الأحمر.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 في التاسعة صباح غدا الأحد في 82 لجنة فرعية بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث يبلغ إجمالي عدد المواطنين نحو 321 ألف ناخب، إضافة إلى المغتربين من خارج المحافظة، إذ خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 6 لجان مغتربين في 3 أماكن بالبحر الأحمر.

لجان للمغتربين في البحر الأحمر

وكشف أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في البحر الأحمر، لافتا أن البحر الأحمر تضم 6 لجان مغتربين لجنة برأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، ولجنة بمدينة سفاجا ولجنة في مرسى علم و3 لجان في الغردقة

عناوين لجان المغتربين في البحر الأحمر

- لجنة رأس شقير في النادي الاجتماعي برأس شقير جنوب مدينة رأس غارب.

- لجنة مدرسة الجوهرة الرسمية للغات شمال الأحياء بمدينة الغردقة.

- لجنة مدرسة رجاك جنوب مدينة الغردقة.

- لجنة مدرسة القديس يوسف جنوب مدينة الغردقة.

- لجنة مدرسة الصناعات البحرية بمدينة سفاجا.

- لجنة بورتو غالب بمنطقة بورتو غالب بشمال مدينة مرسي علم

الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وأشار المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن البحر الأحمر تضم 82 لجنة انتخابية، لافتا إلى أن هناك استعدادات خاصة بمقرات لجان حلايب وشلاتين التي بدأت مبكرا نظرا لبعد المسافات بين هذه المدن، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية استحقاق انتخابي يستلزم مشاركة الجميع لأداء الواجب الوطني.