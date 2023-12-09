شهداء وجرحى في غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة بقطاع غزة

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، اليوم السبت، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى والمصابين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

غارات عنيفة على أحياء غزة

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة في مناطق «الصحابة» و«الدرج» بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 20 مواطناً على الأقل، وجرح آخرين، وجرى نقل عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال أعداد منهم تحت الركام.

وقصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في شارع «المنصورة»، ومنطقة «الطواحين»، في حي الشجاعية، شرق غزة، مما أدى الى استشهاد أكثر من 12 مواطنًا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وواجهت مركبات الإسعاف صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء، نتيجة القصف المدفعي المتواصل في المنطقة.

وفي حي الزيتون، قصفت قوات الاحتلال أربعة منازل على الأقل، بينها اثنان في شارع «صيام»، ما أدى الى استشهاد نحو 15 مواطنًا، وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

استشهاد 4 مواطنين شرق غزة

كما استشهد 4 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي حي «الصبرة»، شرق مدينة غزة، وخلف القصف دماراً مهولاً في عدد من المنازل.

ويشهد حي «الرمال» الشمالي، في محيط مسجد وملعب فلسطين، عملية توغل واسعة للآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط قصف صاروخي ومدفعي لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وتدمير منازل وشقق سكنية، وبنايات.

وعرف من بين المنازل التي استهدفها القصف، منزل عائلة «خليل أبو ليلى»، المكون من طابقين، ما أدى إلى استشهاد أم وأطفالها الثمانية، ونجاة زوجها وطفلتها التاسعة.

كما أصيب مواطنان بجروح، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية، على سيارة اسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.