«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة كاريكاتير لأطفال مدرسة الأمل للصم والبكم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم ورشة مجانية لفن الكاريكاتير بمتحف الأمير محمد وحيد سليم بالمطرية.

وأوضح القطاع، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يأتي إقامة ورشة كاريكاتير مع الفنان خالد كمال، بالتعاون مع إدارة المطرية التعليمية، ويشترك فيها أطفال مدرسة الأمل للصم والبكم، يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 الساعة العاشرة صباحًا.

حصول متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية جائزة اليونسكو

في سياق متصل، أعلن القطاع أمس حصول متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية جائزة أفضل المؤسسات الثقافية في تقديم البرامج والمعارض والخدمات الجماهيرية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع منظمة الأيكوم العالمية للمتاحف بالقاعة الذهبية فى قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف.

جاءت هذه الجائزة تزامنا مع الاحتفالية الضخمة، التي نظمها قطاع الفنون التشكيلية في أكثر من 20 متحفا تابعا للقطاع في القاهرة والأقاليم؛ احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي وتضمنت فتح المتاحف للجمهور للزيارة مجانا.