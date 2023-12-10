دعاء صلاة الحاجة.. مستحبة ولها آداب وشروط

صلاة الحاجة هي صلاة يصليها المسلم عندما يريد تحقيق حاجة معينة، وقد جاء في السنة النبوية مشروعيتها، فقد ورد في الحديث الصحيح عن دعاء صلاة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من الناس، فليتوضأ، وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليرفع يديه، ويدعو بما شاء»، وفقا لدار الافتاء، ودعاء صلاة الحاجة هو من أعظم الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها، فهو تعبير عن الإيمان بالله تعالى، والثقة في قدرته على تحقيق الحاجة، وهو أيضًا تعبير عن الحب والتعلق بالله تعالى.

الاستعداد لدعاء صلاة الحاجة

صلاة الحاجة ركعتان، يُصليهما المسلم في أي وقت، ويُفضل أن يُصليها في وقت مُستجاب فيه الدعاء، مثل يوم الجمعة، أو عند نزول المطر، ويبدأ المسلم صلاة الحاجة بالتكبير، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة من القرآن الكريم، ثم يُصلي الركعة الثانية بنفس الطريقة، وبعد الانتهاء من الصلاة، يرفع المسلم يديه، ويدعو بدعاء صلاة الحاجة بما يشاء ويُلح في الدعاء، ويُكثر من الثناء على الله تعالى، والاستغفار له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

آداب دعاء صلاة الحاجة

هناك بعض الآداب التي يجب على المسلم أن يُراعيها عند دعاء صلاة الحاجة، وهي:

- الطهارة: يجب على المسلم أن يكون طاهرًا بدنًا وقلبًا عند دعاء صلاة الحاجة.

- التوجه إلى الله تعالى: يجب على المسلم أن يتوجه إلى الله تعالى بقلب خاشع، ونفس مطمئنة، وأن يُخلص في دعائه.

- الثقة بالله تعالى: يجب على المسلم أن يثق بالله تعالى، ويُؤمن أنه القادر على تحقيق حاجته.

- الصبر: يجب على المسلم أن يصبر، ولا ييأس من رحمة الله تعالى، وأن يُكرر الدعاء حتى يُجيب الله تعالى دعوته.