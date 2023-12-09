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«عمليات الشباب والرياضة» بالقاهرة تعلن جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية

كتب:

وائل فايز
04:43 م | السبت 09 ديسمبر 2023
غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة

غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة

أكد الدكتور سيد حزين، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، على انتهاء أعمال تجهيز اللجان الانتخابية بمديرية الشباب، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 التي تنطلق غدا ولمدة 3 أيام، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالقاهرة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 تعليمات بشأن الانتخابات 

 وأكد د.حزين على متابعة ما يحدث عبر غرفة العمليات، وتنفيذ التوجيهات الخاصة بالعملية الانتخابية لمشرفي البرلمان والرياضة والطلائع والشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوضع خطة عمل للأيام المقبلة.

 خطة العمل 

وأشار وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، إلى اجتماع إدارة الرياضة بالمشرفين الرياضيين بمراكز الشباب لوضع خطة العمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية والاستماع لدور مشرفي الأنشطة في تقديم الخدمات لأعضاء مراكز الشباب والمناطق المحيطة لتسهيل العملية الانتخابية والظهور بشكل مشرف.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة استعدت لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية، ويبلغ عدد الناخبين في القاهرة حوالي 8236761 ناخبا موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم تجهيزها لاستقبال «المغتربين».

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.