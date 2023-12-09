بدء توزيع القضاة على لجان الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، توزيع القضاة على اللجان في محافظة كفر الشيخ، التي تضم 14 لجنة عامة، و508 مركزًا انتخابيًا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة، تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين.

وتوزع اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع على القضاة في اللجنة العامة بالمحافظة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، صباح الغد.

توزيع القضاة على اللجان بمحافظة كفر الشيخ

شهدت أعمال توزيع القضاة على اللجان، تسليمهم صناديق الاقتراع، إضافة إلى الأوراق الانتخابية، وكشوف الناخبين، وتوزيع اللجان، وأماكن لجانهم ومقارها الانتخابية في كافة المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، مع تقديم الشرح الكامل لجميع الإجراءات التي سيتم اتباعها من قبل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية خلال عملية الاقتراع.

تنطلق، غدًا الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، وتستمر عملية التصويت على مدار 3 أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتُقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، كما تُشارك 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.