«الوطنية للانتخابات» تعلن بدء الاجتماع التعريفي عن الانتخابات الرئاسية

بدأ الاجتماع التعريفي حول الانتخابات الرئاسية 2024 لاستعراض التفاصيل والإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، إضافة إلى الرد على الاستفسارات، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، موضحة أنها عملت على تهيئة البيئة المناسبة للعملية الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحثت المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات.

آليات التعامل مع المرأة المنتقبة

وفي سياق متصل، حددت آليات التعامل مع المرأة المنتقبة، موضحة أنه يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

ذوي الإعاقة

وفي حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التوصيت، فإنه للناخبين من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم مادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره بنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية كشوف الناخبين.