رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الملف الانتخابي يشهد تطورا ملحوظا

قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن متابعة الانتخابات الرئاسية لها دور مهم في التأكيد على مبدأ الشفافية، كما أن مبدأ متابعة سير العملية الانتخابية يشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية في تأكيد على شفافية سير الاستحقاق الدستوري.

وأوضح شلبي، في المؤتمر الخاص بالمنظمة، أن المنظمة العربية لديها خبرة واسعة في مسألة متابعة ورصد الانتخابات على مدار 5 سنوات، والتي وصفها بالخبرة التراكمية.

شلبي: من المهم توفير فرصة الاقتراع الإلكتروني في المرات المقبلة

وأشار إلى انتخابات المصريين في الخارج والتي شهدت إقبالا ملحوظا من المصريين على صناديق الاقتراع، بالرغم من المعوقات التي كانت تواجه المواطنين في الوصول لأماكن الاقتراع من بعد مسافات أو درجات حرارة منخفضة، ومن هنا لفت إلى أهمية توفير فرصة الاقتراع الإلكتروني في المرات المقبلة لما له من دور في تسهيل عملية التصويت على المواطنين.

تطورات حدثت بملف الانتخابات

وأكد شلبي أن هناك مؤشرات على التطور الذي طرأ على ملف الانتخاب في مصر، منها إجراء انتخابات دورية في توقيتها، فضلا عن إتاحة الفرصة لذوي الهمم من المشاركة والإدلاء بصوتهم، وأكبر أشكال التطورات التي طرأت هي الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، ولما له من دور في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وبالتالي إقبال المواطنين على الإدلاء بصوتهم.