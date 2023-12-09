للمرة الثانية على التوالي.. الإسكندرية تتصدر المحافظات في التبرع بصكوك الإطعام

تصدرت محافظة الإسكندرية وتحديداً مديرية الأوقاف وحققت أعلى معدل تبرع لصكوك الإطعام على مستوى الجمهورية، حيث حققت المحافظة 28745 صك إطعام خلال 2023 بعد أن كانت متصدرة المحافظات فى عام 2022 بعدد 15 ألف صك، حيث يتم تجميع صكوك الإطعام فى مساجد وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية لتوجيهها للأسر الأكثر احتياجا، ومنذ بدء الأزمة الفلسطينية يتم توجيهها إلى غزة ويتم إعلان ذلك بالمساجد.

تكريم أوقاف الإسكندرية

ويقول سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن تصدر محافظة الإسكندرية جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية يأتى انعكاسآ لثقة المواطنين في خطباء وأئمة مساجد الأوقاف بالإسكندرية، وكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مديرية أوقاف الإسكندرية كونها أول مديرية تتجاوز مبيعات العام الماضي من صكوك الإطعام حيث حققت المديرية عام 2022 م 15000 ألف صك، بينما حققت المديرية هذا العام 2023 م حتى تاريخه 28745 صك علما بأن الصكوك متوفرة بديوان المديرية ومقر الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

ثقة المواطنين

وأشار «عبد الرازق» إلى أنه بمناسبة هذا التكريم يتوجه خالص الشكر والتقدير لمديري الإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة وجميع العاملين على هذا المجهود الرائع، علما أن أوقاف الإسكندرية حلت في المركز الأول لأولى المحافظات الكبرى تحقيقا للمستهدف وفى المركز الثاني بعد القاهرة في عدد المبيعات.