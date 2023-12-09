«شباب كفر الشيخ» تفعل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، اجتماعاً خاصاً بأعضاء غرفة العمليات المركزية بالمديرية ومديري الإدارات بغرف العمليات بالإدارات الفرعية المنعقدة على مدار الساعة لمتابعة أخر الاستعدادات بالمقار الانتخابية بمراكز الشباب الخمس بالمحافظة، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توفير مقاعد انتظار لذوى الهمم وكبار السن

ووجّه وكيل الوزارة، مديري الإدارات الفرعية بالمرور على مقار اللجان بمراكز الشباب التابعة، وهى: «سيدي نصر، وإصلاح شالما، والتفتيش، والقليعة، والصافية، و8 العنابر»، للتأكد من جاهزية المقار بدايةً من نظافة المقار من الداخل ومحيط المراكز لاستقبال الناخبين، ومراجعة مصادر الإضاءة، وعمل الصيانة اللازمة بالمقار، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، وتوفير مقاعد انتظار لذوى الهمم وكبار السن، ومراجعة توافر مولدات كهربائية احتياطية باللجان الانتخابية، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

كما استعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بطاقم مدربي مراكز التخاطب الثلاثة من مراكز شباب «كفر الشيخ، وقبريط، وسيدي سالم»، لمساعدة الناخبين بلغة الإشارة للصم والبكم باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

تنظيم سلسلة لقاءات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

تجدر الإشارة إلى أنّ المديرية قد نظمت سلسلة لقاءات تثقيفية للتوعوية بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز الدور الفعال لمشاركة الشباب والمرأة المصرية، والخروج للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقبلة كرسالة للعالم أجمع بوحدة صف الشعب المصري.