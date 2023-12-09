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أول تعليق من الأزهر بشأن إصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:45 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الدكتور أحمد اشلريف شيخ الأزهر

الدكتور أحمد اشلريف شيخ الأزهر

رحّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.

الأزهر يرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

وأكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.

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