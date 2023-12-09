ختام التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في كفر الشيخ

اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث جاءت اختبارات اليوم الختامي لعدد 254 متقدمًا من مكاتب التحفيظ الأهلية التابعة لمراكز سيدي سالم، وقلين، وبلطيم، وتم توزيعهم على عدد 8 لجان، وأدوا الاختبارات أمام لجنة تحكيم من موجهي ومُعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

ختام فعاليات اختبارات المسابقة

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة فعاليات اختبارات المسابقة منذ انطلاق اليوم الأول لها، وحتى نهاية العمل بها، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالمسابقة طوال مدة إقامتها، كما تابع فعاليات المسابقة خلال فترة انعقادها كل من الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي بالمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.