توزيع سلع غذائية مدعمة واستمرار الحملات التفتيشية بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية الثابتة والمتحركة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة الرئاسية خفض الأسعار التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توزيع سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه

وفي هذا السياق، تم توزيع سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة وتضم «سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي»، حيث تم توزيع 2000 شنطة بمطاي بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب المدينة، وفي منفذي شلقام وأبوجرج بمركز بني مزار.

وفى ملوي تم توفير 4150 شنطة مدعمة بإجمالي 9 أطنان سلع غذائية بنطاق المدينة وفي مناطق شرق المحطة و منطقة الشيخ درويش والملكية البحرية.

كما تم توزيع 4 أطنان بقري البرشا وتندة وإبشادات بمركز ملوي، كما تم تجهيز 10 آلاف شنطة بمنفذ الإدارة الزراعية لتوزيعها على قرى المركز، ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

شن الحملات الرقابية على الأسواق

وفي إطار الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية حيث تم تحرير 14 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروي تل بني عمران بدائرة المركز تنوعت المحاضر بين إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم الإعلان، كما تم تحرير 5 محاضر في مركز مطاي خلال حملات على الأسواق تنوعت المحاضر بين ذبح خارج المجازر، وإدارة منشأة غذائية بدون ترخيص وبيع سلع بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، وتمت مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.