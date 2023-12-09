للمغتربين في المنيا.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 لجان للوافدين من خارج المحافظة بالمنيا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

أماكن لجان الوافدين في محافظة المنيا

وجاءت لجان الوافدين من خارج المنيا على النحو التالي:

- اللجنة الأولى: قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

- اللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة.

- اللجنة الثالثة: مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.

جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد عقد اجتماعا موسعا أعلن فيه جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد المقرات الانتخابية في محافظة المنيا 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.