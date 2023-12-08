محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عددا من المقار الانتخابية، استعدادًا لبدء الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وحمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعددا من القيادات التنفيذية، حيث قام المحافظ بزيارة لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف (المنيا الثانوية العسكرية بنين) ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة «الإعدادية بنين» للاطمئنان على جاهزية اللجان و انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات، ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والوقوف على جاهزيتها، فضلًا عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين في عملية التصويت داخل اللجان، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 508 مقرات انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية وإمدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الانتخابية على الوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول، مجددا دعوته لمواطني المنيا بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا على كل من يحق له الإدلاء بصوته من أجل رسم مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.