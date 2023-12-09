بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

أكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستُجرى في مصر مطلع الأسبوع المقبل.

إسحق: نحثّ أبناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال البطريرك في البيان: «خلال ألفي عام من التاريخ، انخرطت الكنيسة الكاثوليكية في العالم بعدة طرق، إحدى هذه الطرق كانت العمل السياسي والاجتماعي، وتكرم الكنيسة من بين قديسيها العديد من الرجال والنساء الذين خدموا الله من خلال مساهمتهم السخية في الأنشطة السياسية والإدارية».

وأضاف: «واليوم من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ، نحثّ أبناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر».

بطريرك الأقباط الكاثوليك يطالب المؤسسات الرعوية بالتوعية بأهمية المشاركة الفعالة

وطالب الأنبا إبراهيم كل المؤسسات الكنسية والأنشطة الرعوية برفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت.

وقال: «متحدون في الصلاة من أجل خير وسلامة الوطن».