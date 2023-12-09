حالة الطقس غدا الأحد.. لطيف نهارا والعظمى بالقاهرة 23

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقـس غدا الأحد، موضحة أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد خلال النهار، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة في الصباح الباكر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر غدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما يشهد غدا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الأحد

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.