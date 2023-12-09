انطلاق تصوير فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انطلاق تصوير أحدث أفلامه بعنوان «شمس الزناتي»، بطولة الفنان محمد إمام، والذي يأتي كنسخة معاصرة من الفيلم الذي قدمه الفنان عادل إمام مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

ونشر عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس تصوير فيلم شمس الزناتي، وعلق عليها: «صفحة جديدة ومن أول السطر».

ويشارك في النسخة الجديدة من فيلم «شمس الزناتي» بجانب محمد إمام، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش وآخرين.

محمد إمام يترقب طرح فيلم أبو نسب

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد إمام، في موسم أفلام رأس السنة، من خلال فيلم «أبو نسب»، المُقرر طرحه اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر، و28 ديسمبر في جميع دول العالم».

فيلم «أبو نسب» يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.