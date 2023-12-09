محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان والمقار الانتخابية بحي الجمرك

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المقار واللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك؛ للوقوف على التجهيزات النهائية، ومدى الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال جولته؛ أكّد محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقًا تامًا بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية؛ لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

متابعة ميدانية لرؤساء الأحياء في الإسكندرية

وأوضح «الشريف» أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

مساعدة الناخبين في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه جرى توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

ودعا المحافظ جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية؛ لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزًا/ مقرًا انتخابيًا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.