الفصائل تنشر أول فيديو لمحاولة فاشلة للاحتلال لتحرير محتجز بغزة.. «قتلوا جميعا»| عاجل

في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مقاتلين بإصابات خطيرة خلال عملية إنقاذ المحتجزين، واعترف أنه فشل في إنقاذهم، بثت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصير لا يتعدى الدقيقتين، أثبتت فيه كذب إدعاءات جيش الاحتلال، ولم يعلق الأخير على هذا الفيديو.

أول فيديو لعملية فاشلة للاحتلال لتحرير محتجز بغزة

وبحسب بيان الفصائل الفلسطينية، فأن فجر الجمعة الماضي، تنكرت قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلف سيارة إسعاف في محاولة لتحرير أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

(تم حجب الفيديو لصعوبة المشاهد الواردة به)

وتعاملت الفصائل الفلسطينية مع الهجوم المباغت، واستطاعت خلال الاشتباكات إصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والاستيلاء على معداتهم العسكرية، ومقتل المحتجز الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يعترف بفشله في إنقاذ المحتجزين

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مجنديين من المقاتلين بإصابات خطيرة خلال محاولة إنقاذ الرهائن.

وأضاف أنه تم القضاء على جميع الفلسطينيين الذي اشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين، مضيفًا: «لم يتم إنقاذ أي من المحتجزين».

ولم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ينفي بيان الفصائل الفلسطينية.