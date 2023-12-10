«أنف وثلاث عيون» ليس الأول.. أعمال فنية تناولت «المرض النفسي» في 2023

لا زالت «الصحة النفسية»، تسيطر على الكثير من الأعمال الفنية، بالدراما والسينما، كونها تنقل واقعا يعيشه الكثيرون، وفي بعض الأحيان تقدم روشتة علاجية لمن يعاني من نفس المشكلات، ويبحث عن حلول للخروج من الحالة النفسية، ونجح عدد كبير من الفنانين في تقمص دور المريض النفسي وتقديمه ببراعة على الشاشة، ويكشف «الوطن»، في التقرير التالي أبرز النجوم الذين قدموا أعمالا في هذا السياق، وما تم عرضه خلال عام 2023، وأحدث تفاعل وتأثير كبير مع الجمهور.

«أنف وثلاثة عيون»

يستعد أبطال وصناع فيلم «أنف وثلاثة عيون»، وهو عن رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، لطرحه بدور العرض السينما، خلال موسم أفلام رأس السنة 2024، ويشهد معالجة معاصرة لنفس الفيلم والذي سبق تقديمه عام 1972 بطولة الفنان الراحل محمود ياسين ونجلاء فتحي، ميرفت أمين، صلاح منصور، وأخرجه حسين كمال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقى رومانسي، حول شخصية البطل الطبيب والذي يجسده الفنان ظافر العابدين وهو جراح، في منتصف الأربعينيات من عمره، ولم يحالفه الحظ في حياته العاطفية، فلم تنجح أي علاقة عاطفية له ولا تدوم لفترة طويلة، ويجد أسبابا لنفسه تجعله يبتعد، حتى أصبح يعاني من اضطرابات ومشكلات نفسية، ولكن القدر يجمعه بفتاة ثالثة ولكنها لا تناسبه في العمر بسبب فارق السن بينهما والذي يصل إلى 25 عامًا، لتكشف الأحداث عما سيواجه بطل العمل ورحلة شفائه.

«أنف وثلاثة وعيون»، من بطولة ظافر العابدين، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، سلوى محمد علي، صدقي صخر، وآخرين، من إخرج أمير رمسيس.

حكاية روحي فيك

وقدمت حكاية «روحي فيك»، ضمن أحداث مسلسل «55 مشكلة حب»، نموذج واقعي للمريض النفسي الذي جسده الفنان منذر رياحنة، ويتعرض للاضطرابات النفسية ويلعب دورًا محوريًا خلال الأحداث، والتي سيطر عليها الرعب والتشويق، حول المرض النفسي وكيفية التخلص منه بنهاية الأحداث.

وتناولت القصة حكاية المهندسة المعمارية والتي جسدتها الفنانة عائشة بن أحمد، وهي متزوجة من طبيب نفسي والذي جسده الفنان نور محمود، ويعيش معها رحلة مع العديد من الأشخاص للتخلص من هذه المشكلة النفسية.

حكاية «روحي فيك»، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج محمد لطفي، وشارك في بطولتها نور محمود، منذر رياحنة، عائشة بن أحمد، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبدالعظيم.

ريفو

يعد مسلسل «ريفو»، حالة خاصة من الأعمال التي تتعلق بشكل مباشر بالصحة النفسية، وخاصة حالة الوصم التي تلازم المريض النفسي، وقدم خلاله الفنان صدقي صخر شخصية المريض النفسي الذي يدخل مصحة بعد معاناته القوية مع الاكتئاب، والذي أحدث صدىً كبيرا مع الجمهور.

وشارك في بطولة الممسلسل كل من ركين سعد، صدقي صخر، أمير عيد، حسن أبو الروس، مينا النجار، محسن محي الدين، سارة عبدالرحمن، وعرض على منصة WATCH IT.

كشف مستعجل

ونجح الفنان مصطفى خاطر، في تجسيد شخصية المريض النفسي، ولكن بمزيج مختلف بين الكوميديا والجريمة، وتكشف أحداث المسلسل عن رحتله مع عائلته في ظل معاناته من تلك الاضطرابات، والذي تم عرضه على منصة WATCH IT.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفى خاطر، هنادي مهنا، محمد لطفي، محمد عبدالرحمن، محمد علي رزق، من إخراج شادي الرملي، وتأليف إيهاب بليبل.