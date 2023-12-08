«أنف وثلاث عيون» في فيلمين ومسلسلين.. أدب إحسان عبدالقدوس عابر للزمن

في تاريخ الفن المصري كثيرًا ما يتم الاستعانة بالأدب والروايات والقصص وتحويلها إلى أعمال فنية للعرض إما على شاشة السينما أوالتليفزيون، وكثيرًا ما يسعى بعض النجوم والنجمات لتكرار حكايات وتيمة بعض الأفلام مرة أخرى بعد مرور عدة سنوات، وكان من أبرز الفنانات الداعمات لهذا الاتجاه نجلاء فتحي، التي أعادت تقديم بعض أعمال فاتن حمامة أبرزها فيلم بين الأطلال عام 1959، وتقديمه عام 1978 تحت اسم اذكريني.

ومؤخرًا انضم المخرج أمير رمسيس إلى نادى إعادة تقديم أعمال فنية سبق عرضها بمنظور مختلف، حيث يترقب موعد عرض فيلمه الجديد للجمهور بالسينما والذي يحمل اسم «أنف وثلاث عيون»، وهى المأخوذة عن رواية بنفس الاسم للأديب إحسان عبدالقدوس.

مسلسل إذاعي عام 1969

أنف وثلاث عيون، سبق تقديمها في مسلسل إذاعي قبل نهاية الستينيات القرن الماضي عام 1969، وقام ببطولته عمر الشريف، نادية لطفي، سميرة أحمد، معالجة أحمد صالح، إخراج محمد علوان.

فيلم سينمائي عام 1972

فيلم أنف وثلاث عيون سبق عرضه بالسينما في سبعينيات القرن الماضي وبالتحديد عام 1972، صاغ الكتابة السينمائية لها مصطفى كامل، ومن إخراج حسين كمال، وقاد البطولة محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، صلاح منصور.

مسلسل تليفزيوني عام 1980

وتم تحويل الرواية إلى عمل درامي يحمل نفس الاسم عام 1980 للمخرج نور الدمرداش، سيناريو وحوار أحمد الخطيب، والبطولة لـ كمال الشناوي، يسرا، ليلى علوي، ماجدة الخطيب، حسن مصطفى.

رؤية جديدة في سينما 2024

ويقوم ببطولة فيلم أنف وثلاث عيون المرتقب طرحه بالسينما في موسم أفلام السنة الجديدة 2024 كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، معالجة سينمائية وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس.

وتدور القصة حول الطبيب هاشم الذي يعيش علاقات متعددة مع الفتيات، حتى يسقط حبًا مع إحداهن والتي تصغره بأكثر من 20 عامًا، الأمر الذي يجعله يعيش صراعًا نفسيًا كبيرًا ويدخل في دائرة من الأزمات.