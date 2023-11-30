أمير رمسيس يوجه الشكر لفريق عمل فيلم أنف وثلاث عيون: تجربة ممتعة جدا

وجَّه المخرج أمير رمسيس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لصناع فيلم أنف وثلاث عيون.

وكتب أمير رمسيس قائلا: «أكيد تجربة العمل مع ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك وأمينة خليل كانت ممتعة جدا لكن كمان فعلا ضيوف شرف الفيلم اللي اللعب معاهم على أدوار صعبة في مساحة زمنية محدودة كان بجد ممتع وكل حد منهم خلاني متضايق علشان تصويرهم بيخلص وإني نفسي أكمل معاهم يستاهلوا كل شكر، شكرا جيهان الشماشرجي وسلوى علي وصدقي صخر ونور محمود ورمزي العدل وكريم منصور على الثقة والتجربة الممتعة في أنف وثلاث عيون».

فيلم أنف وثلاث عيون يشارك بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

واعلنت مؤخرا الشركة المنتجة لفيلم أنف وثلاثة عيون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام مشاركة الفيلم في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خلال منشور قالت فيه: البوستر الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.