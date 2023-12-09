محافظ شمال سيناء يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنَّ أعداد أبناء المحافظة أقل من الوادي والدلتا، ما يساعد على تلبية الاحتياجات للناخبين وتقديم الخدمات الخاصة بالعملية الانتخابية بصورة أفضل، ففي كل لجنة موجود عربة إسعاف وطبيب ومولدات للكهرباء.

وأضاف «شوشة»، في تصريحاته لشاشة «إكسترا نيوز»: «هناك 40 مركزا انتخابيا بالمحافظة، و11 لجنة و53 لجنة فرعية منها 6 لجان للوافدين، أي كل شخص قادم من محافظة أخرى ولديه بطاقة شخصية مدون بها محل إقامته خارج شمال سيناء، فيما يبلغ إجمالي الأصوات 300 ألف صوت وغرفة العمليات جاهزة وموجودة على مستوى المحافظة ويتبعها غرف عمليات في مراكز المدن في تخصصات وجهات مختلفة، ولها ممثل في الغرفة الرئيسية للمحافظة».