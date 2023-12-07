محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل غرفة عمليات في الديوان العام، لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2023.

وأكد المحافظ، أن الغرفة برئاسته وعضوية كلا من اللواء أسامة الغندور السكرتير العام، مدير شئون المجالس وممثلين عن إدارة الأزمات والكوارث والعمليات، وأعضاء من مختلف الجهات المعنية.

تلقي الإخطارات من غرفة العمليات

وأشار المحافظ الي قيام الغرفة بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ورصد إقبال الناخبين على لجان الانتخابات وإزالة أية معوقات تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن علي نفس تشكيل الغرفة المركزية، على أن تكون برئاسة رئيس المدينة، لموافاة غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بأي جديد.

بدوره أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الاحد المقبل ولمدة 3 أيام.

توفير مولدات احتياطية

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.

كما وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.