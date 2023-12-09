«تعليم شمال سيناء»: انتهاء تجهيز 37 مدرسة للانتخابات الرئاسية

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بالمدارس لاستقبال المواطنين غدا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تنطلق غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال «رضوان»، إنه بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، تم تنظيف محيط اللجان بوسط المدينة ومجمع المدارس، ومدارس شارع أسيوط والضاحية والمساعيد، علاوة على مدارس الشيخ زويد ورفح، ومدارس وسط سيناء وبئر العبد.

جاهزية جميع المدارس بالمحافظة

ومن جهة أخرى قامت لجنة من ديوان عام المحافظة بتفقد جاهزية المدارس، بالتنسيق مع لجنة من مديرية التربية والتعليم، وذلك قبيل وصول صناديق الاقتراع إلى اللجان، واستلامها من قوات الشرطة.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أعلن في بيان سابق، أن قوات الشرطة ستؤمن اللجان، وتقوم بعملية تنظيم حركة سير الأفراد والسيارات بمحيط لجان الانتخابات.

تجهيز 37 مدرسة لاستقبال الناخبين

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن عدد المدارس التي بها لجان انتخابية يبلغ 37 مدرسة، من بينها 18 مدرسة بالعريش و12 ببئر العبد، ومدرستان بالحسنة، ومدرستان بالشيخ زويد، ومدرستان برفح، ومدرسة بنخل، وجميع المدارس تم تجهيزها بشكل تام.