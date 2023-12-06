رئيس حزب المصريين؛ السيسي هو رجل المرحلة.. وإنجازاته غيرت حياة الملايين للأفضل

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة وهناك إجماع من المصريين عليه، لافتا إلى أن ما قدمه السيسي خلال السنوات السابقة كان بداية لعملية تنمية حقيقة وتأسيسا لدولة مصرية حديثة بفكر جديد يُراعي الأحداث الداخلية والخارجية ولا يتعارض مع ثوابت الدولة المصرية.

السيسي مرشح عموم المصريين

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر تأييد السيسي بالبحر الأحمر الذي نظمه تحالف الأحزاب ان السيسي هو مرشح عموم المصريين، وأنه رجل يسعى لبناء دولة ديموقراطية حديثة بثوابت وطنية قومية، مشيرًا إلى أن ما تم من مشروعات في المدن والقري المصرية تحتاج لشهور لسردها وكيف غيرت واقع ملايين المصريين للأفضل.

تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

لافتا أن السيسي لديه رؤيته واضحة وحقيقية للتنمية، وهي التنمية الشاملة التي تتماشي بالتوازي مع متطلبات وواجبات اخري، مؤكدًا أن السيسي يتمتع بدعم من مختلف الفئات من الشعب المصري، الذي رأى فيه أنه أملً نحو التغيير الحقيقي لمفهوم التنمية المستدامة والبناء والتعمير، مشيدًا بالمشروعات التي تمت علي أرض الوطن وخاصة مشروع مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم والأكبر لدعم الأسر الأولي بالرعاية في المدن والقري المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لتحالف الأحزاب المصرية أمس، بحضور جماهيري حاشد بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، لدعم وتأييد اختيار السيسي رئيسًا للجمهورية وحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة المقبلة.