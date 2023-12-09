تجهيز لجنة انتخابية للوافدين بالمنطقة الحرة للاستثمار في الإسماعيلية 

جهزت محافظة الإسماعيلية، لجنة الوافدين في المنطقة الحرة للاستثمار، إحدى أكبر اللجان التي تستقبل أعداد كبيرة من العمال الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولي من صباح الغد، وذلك بإشراف الإدارة العامة؛ لتامين محور قناة السويس.

وتعد اللجنة من ضمن 10 لجان للمغتربين والوافدين على محافظة الإسماعيلية تسهيلا للإدلاء بأصواتهم خلال وقت العمل دون التأثير على مهامهم العملية على مدار اليوم، ويستمر عمل اللجنة علي مدار 3 أيام متواصلة المحددة للانتخابات.

أماكن لجان المغتربين في الإسماعيلية

وتضمنت لجان المغتربين في الإسماعيلية، لجنة محطة قطارات الإسماعيلية ولجنة موقف الإسماعيلية الجديد، ولجنة بمدرسة الصباح الإعدادية بعزبة أبو ذكري التابعة لقرية عين غصين، بمركز الإسماعيلية في اللجان المتخصصة بأحياء المحافظة.

وتضمنت لجان المغتربين في الإسماعيلية، لجنة معهد فتيات أبو خروع بمركز ومدينة أبو صوير، ولجنة بالمنطقة الحرة، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بدائرة مركز أبو صوير، ولجنة بالمنطقة الصناعية أمام مدينة المستقبل على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ولجنة في مدرسة المحسمة الإعدادية بقرية المحسمة القديمة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بدائرة مركز القصاصين.

كما تضمنت اللجان، مدرسة جمال عبد الناصر بشارع اللواء محمود الديب في مركز القنطرة شرق، ومدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبو خليفة، بدائرة مركز القنطرة غرب.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات، لجنة في مدرسة الشهيد مصطفي محمود عبد الحميد بقرية سرابيوم بدائرة مركز ومدينة فايد.

تجهيز 184 مقرا انتخابيا في الإسماعيلية

وفرّت الهيئة العليا للانتخابات في الإسماعيلية 184 لجنة، لاستيعاب تصويت 963 ألفًا و273 ناخب وناخبة، مقسمة على 10 لجان عامة في أحياء الإسماعيلية ومراكزها.

وزعت اللجان بواقع 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان و14 لجنة في حي ثالث و23 لجنة في مركز إسماعيلية، فيما جرى الانتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبو صوير و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.