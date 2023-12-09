نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من المقرات الانتخابية.. توفير كراسي متحركة للمرضى

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق في الساعات الأولى من صباح غد الأحد داخل 184 لجنة.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية، خلال جولة تفقدية له على عدد من المدارس، أنه سيتم توفير الإنارة الكافية داخل مقرات اللجان الانتخابية وبمحيط اللجان من الخارج، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان.

وأشار إلى أنه تم العمل على إعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة، وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية، مع توفير أماكن انتظار جيدة التهوية ومريحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

عصام يتفقد اللجان الانتخابية

وتفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقه محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجان الانتخابات الرئاسية؛ للتأكد من توفير كافة الخدمات والتجهيزات التي من شأنها تسهيل عملية الانتخاب على المواطنين، ومرور العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وتفقد نائب محافظ الإسماعيلية مدرسة 25 يناير الثانوية بنات، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على إنهاء كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، ومدرستي بدر الإعدادية بنات، والشهيد فتحي السماك للتعليم الأساسي، بقرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، ومدرسة بدر الإعدادية بنين، بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.