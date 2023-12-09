شريف منير يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك»

احتفل الفنان شريف منير، بانتهاء تصوير فيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك»، من خلال كواليس مشهد جمعه مع الفنانة سلمى أبو ضيف، وقام بنشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بالفترة المقبلة.

وكان حرص الفنان شريف منير، على مواساة الفنان أحمد حلمي، في وفاة شقيقه الأكبر خالد، الذي توفي بشكل مفاجئ بعد إصابته بسكتة قلبية، إذ كان يعاني من مشكلات في القلب، وانتقل «منير»، إلى مدينة بنها في القليوبية للوقوف بجانب «حلمي» خاصة بعد ظهوره في حالة انهيار تام.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة انسانية، للطبيب الذى يعانى صديقه من مرض السرطان، لبتدأ رحلتمهما فى العلاج والتغلب عليه، من خلال اطار اجتماعي.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد الصاوي، محمد رضوان، شريف منير، سلمي أبو ضيف، الطفل منذر وعدد آخر من الفنانين، من اخراج حسام الجوهرى، وتأليف أحمد عبدالعزيز.